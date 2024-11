POL-KI: 241118.4 Schwentinental: Unbekannte fällen und beschädigen Bäume

Kiel (ots) - Heute Nacht kam es in Hamburg gegen 01:15 Uhr zu einem Diebstahl eines Rettungsfahrzeuges. Anschließend flüchtete der Mann mit dem Rettungswagen über die Autobahn 7 in Richtung Norden. Der Mann gab an bewaffnet zu sein. Etliche Polizeikräfte aus Hamburg und Schleswig-Holstein befanden sich im Einsatz. Gegen 01:15 Uhr entwendete ein 29-jähriger Mann ...

mehr