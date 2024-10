Polizei Braunschweig

POL-BS: Benefizkonzert zum Advent 2024: Kartenvorverkauf startet am 4. November

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 30.10.2024: Unter dem Motto "Mit Musik helfen" lädt die Polizeidirektion Braunschweig gemeinsam mit der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen zum traditionellen Benefizkonzert des Polizeiorchester Niedersachsens am 29. November 2024 um 19 Uhr in die Mehrzweckhalle der Polizeidirektion Braunschweig, Friedrich-Voigtländer-Straße 41, ein. Tickets sind ab dem 4. November für 15 Euro pro Person beim Pförtner der Polizeidirektion Braunschweig erhältlich. Reservierungen sind ebenfalls ab diesem Datum telefonisch unter 0531/476-1043 oder per E-Mail an pressestelle@pd-bs.polizei.niedersachsen.de möglich.

Das diesjährige Konzert steht unter der Schirmherrschaft des Polizeipräsidenten der Polizeidirektion Braunschweig, Michael Pientka, und wird erstmals von dem neuen Chefdirigenten Martin Spahr geleitet. Gemeinsam mit dem Gesangssolisten Thomas Heuberg bietet das Polizeiorchester Niedersachsen ein vielfältiges Programm, das eindrucksvolle Filmkompositionen, schwungvolle Rock- und Popklänge sowie klassische Musikstücke umfasst und auf die Adventszeit einstimmt.

Der gesamte Erlös des Abends wird den Niedersächsischen Landesforsten für die Aufforstung des niedersächsischen Harzes gespendet. Ralf Krüger, Forstamtsleiter in Clausthal, wird mit seinem Team am Konzertabend über die Wiederbewaldungsprojekte und die Arbeit der Niedersächsischen Landesforsten informieren.

