Polizei Braunschweig

POL-BS: Ortung führt Polizei zu gestohlenem Auto

Braunschweig (ots)

Braunschweig, A2

26.10.2024, 08.50 Uhr

23-Jähriger festgenommen

Am Samstagmorgen erhielt die Autobahnpolizei Braunschweig einen Einsatz, der ihnen von den Kollegen aus Sachsen-Anhalt übergeben wurde. Zuvor sollte in Berlin ein SUV gestohlen worden sein. Die Besitzerin konnte ihr Fahrzeug allerdings orten. Demnach solle es sich über die A2 in Richtung Hannover bewegen.

Unverzüglich postierten sich daraufhin mehrere Funkstreifenwagen entlang der Autobahn, so dass das Fahrzeug bereits in Höhe des Autobahnkreuzes Wolfsburg/Königslutter festgestellt werden konnte. In Höhe Flughafen verließ der SUV die Autobahn und fuhr in das Stadtgebiet Braunschweig ein.

Nachdem eine folgende Streifenwagenbesatzung weitere Unterstützung anforderte, um das Fahrzeug zu stoppen, fuhr der SUV allerdings auf den Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in Kralenriede. Hier verließ der Fahrer fluchtartig das Fahrzeug, konnte allerdings nach ein paar Metern von den Beamten gestellt und festgenommen werden.

Der festgenommene 23-Jährige äußerte sich zunächst nicht zum Tatvorwurf des KfZ-Diebstahls.

Im Rahmen sich anschließender Maßnahmen ergaben sich Anzeichen, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und am Fahrzeug befanden sich falsche Kennzeichen.

Der Beschuldigte wurde dem hiesigen Gewahrsam zugeführt. Er hat sich nun u.a. wegen KfZ-Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Drogeneinfluss und Urkundenfälschung zu verantworten.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell