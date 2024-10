POL-BS: Diebstahl eines Fahrrades

Braunschweig (ots) - Braunschweig, A2 26.10.2024, 08.50 Uhr 23-Jähriger festgenommen Am Samstagmorgen erhielt die Autobahnpolizei Braunschweig einen Einsatz, der ihnen von den Kollegen aus Sachsen-Anhalt übergeben wurde. Zuvor sollte in Berlin ein SUV gestohlen worden sein. Die Besitzerin konnte ihr Fahrzeug allerdings orten. Demnach solle es sich über die A2 in Richtung Hannover bewegen. Unverzüglich postierten sich ...

mehr