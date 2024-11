Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Gefährdung des Straßenverkehrs

Zeugen gesucht

Rudolstadt (ots)

Am Samstag, den 02.11.2024, gegen 17.25 Uhr, befuhr der 59-jährige Fahrer eines roten PKW Hyundai in Rudolstadt die Anton-Sommer-Straße, aus der Ludwigstraße kommend, in Richtung Saalfeld. An der dortigen Fahrspurreduzierung drängte sich der links neben ihm befindliche Fahrer eines schwarzen Renault vor den PKW des 59-Jährigen, sodass dieser, um einen Zusammenstoß zu verhindern, nach rechts auf den Bürgersteig ausweichen musste. Bis zur Ankerwerkskreuzung zeigte der Renaultfahrer weiterhin sehr auffällige Fahrweisen, mehrfach bremste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab und nötigte somit den dahinter befindlichen Verkehr ebenfalls zum Anhalten. Weiterhin soll er mindestens bis zur Ausfahrt Kaufland in Schlangenlinien mehrmals seine Fahrspur verlassen haben. Zeugen oder auch weitere Geschädigte, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0283211 bei der Polizei Saalfeld, Tel.: 03671 560 zu melden.

