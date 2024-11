Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241119.1 Kiel: 29-Jähriger nach Fahrt mit Rettungswagen in Klinik eingewiesen

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Nachdem es in der Nacht von Sonntag auf Montag in Hamburg zu einem Diebstahl eines Rettungsfahrzeuges gekommen ist und der Mann anschließend eine Fahrt mit dem gestohlenen Rettungswagen von Hamburg über Neumünster nach Kiel durchführte und damit drohte sich und andere in die Luft zu sprengen, erfolgte gestern gegen 04:15 Uhr die Festnahme des 29-jährigen Mannes.

Montagnachmittag erfolgte die Vorstellung des Mannes bei einem Amtsarzt. Dieser wies ihn in eine Fachklinik ein.

Die Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell