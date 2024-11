Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241122.1 Kiel: Zeugen nach Vergewaltigung gesucht

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

In der Nacht von Samstag, 09.November, auf Sonntag, 10.November, kam es in einer Wohnung in der Kieler Innenstadt zu einer Vergewaltigung. Die 30-jährige Geschädigte konnte nach der Tat aus der Wohnung flüchten und vertraute sich drei Passantinnen an. Die Polizei sucht diese Zeuginnen.

In der Tatnacht befand sich die Geschädigte in einer Diskothek in der Bergstraße und traf dort auf einen ihr flüchtig Bekannten. Laut Angaben der 30-Jährigen habe man sich dann in eine nahegelegene Wohnung begeben, die einem Freund des späteren Täters gehörte. Dort sei es dann im weiteren Verlauf zu einer Vergewaltigung gekommen. Die Frau habe nach der Tat flüchten können und sei im Kreuzungsbereich der Muhliusstraße Ecke Bergstraße auf drei junge Frauen getroffen. Diese hätten die Geschädigte zunächst gebeten ein Foto von ihnen zu machen. Daraufhin habe die Geschädigte dann von der Tat erzählt. Zeitgleich befuhr ein Streifenwagen die Kreuzung. Die Frauen sprachen die Beamten an und teilten mit, was passiert sei, entfernten sich jedoch, bevor die Personalien festgestellt werden konnten.

Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat den Tatverdächtigen ermittelt und führt die weiteren Ermittlungen. Gesucht werden die drei Frauen, die nach der Tat von der Frau angesprochen worden sind. Diese werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0431-1603322 in Verbindung zu setzen.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

