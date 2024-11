Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241125.1 Kiel: Haftbefehl gegen 29-Jährigen wegen versuchten Mordes erlassen - Folgemeldung zu 241124.1

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am 23.11.24 kam es gegen 18 Uhr am Rande des Weihnachtsmarktes am Holstentörn in der Nähe der Rolltreppen zu einem Angriff mit einem Messer auf einen 28-jährigen Mann. Der Angegriffene musste mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Einsatzkräfte den Tatverdächtigen im Laufe des Abends an seiner Wohnanschrift fest.

Sonntagabend erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel die Vorführung des Mannes beim Amtsgericht in Kiel. Der zuständige Richter erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Axel Bieler / Staatsanwaltschaft Kiel

Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell