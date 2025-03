Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 34-Jährigen geschlagen und bestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen (21.03.2025) einen 34 Jahre alten Mann bestohlen und geschlagen. Der 34-Jährige hielt sich kurz vor 04.00 Uhr an der Hauptstätter Straße Ecke Dornstraße auf und hielt dabei seine Geldbörse in der Hand, als die drei Männer auf ihn zukamen. Einer von ihnen riss dem 34-Jährigen dann die Geldbörse aus der Hand. Als der 34-Jährige sie zurückforderte, schlug ihm der Dieb gegen die Brust und forderte ihn auf zu gehen. Anschließend ging das Trio Richtung Torstraße davon. Der mutmaßliche Dieb ist zirka 185 bis 190 Zentimeter groß, rund 30 bis 35 Jahre alt und war kräftig gebaut. Er hat schwarze mittellange Haare, einen leichten Bart und trug eine schwarze Jacke mit vier weißen Streifen an den Ärmeln sowie eine blaue Jeanshose. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Täter und seinen Begleitern, trafen sie aber nicht mehr an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

