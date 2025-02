Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Grubwaldstraße/Carl-Benz-Straße - insgesamt rund 18.000 Euro Blechschaden (10.02.2025)

Singen (ots)

Insgesamt rund 18.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montagmittag auf der Kreuzung Grubwaldstraße/Carl-Benz-Straße ereignet hat. Ein 47-Jähriger fuhr mit einem VW Polo von der Carl-Benz-Straße kommend auf die Kreuzung und kollidierte dort mit einem vorfahrtsberechtigten Mercedes der E-Klasse eines 32-Jährigen. An dem Polo entstand Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro, den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell