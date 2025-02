Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Mit über zwei Promille Unfall gebaut (10.02.2025)

Hilzingen (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin hat am Montagabend auf der Riedheimer Straße einen Unfall gebaut. Gegen 21.40 Uhr fuhr die 35-Jährige mit einem Seat Ibiza auf der Riedheimer Straße in Richtung Riedheim. Auf Höhe der Einmündung zur Schnitzengasse kam sie nach rechts von der Straße ab, touchierte ein Verkehrsschild und prallte anschließend gegen eine Grundstücksmauer. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Test ergab ein Ergebnis von über zwei Promille. Die 35-Jährige musste daraufhin neben ihrem Führerschein in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die Höhe des bei dem Unfall verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

