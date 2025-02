Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Edeka in der Zeppelinstraße - weißen Renault Twingo angefahren und geflüchtet (10.02.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Am Montagnachmittag ist es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Zeppelinstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 17.15 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka abgestellten weißen Renault Twingo an der rechten hinteren Stoßstange. Ohne sich um eine Regulierung des verursachten Schadens zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte anschließend jedoch einfach von der Unfallstelle.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Polizeirevier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell