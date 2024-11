Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung durch Eierwurf

Guckheim (ots)

Unbekannte Täter bewarfen am Donnerstag, den 14.11.2024 gegen 19:45 Uhr, mehrere Fahrzeuge und die Hausfassade eines Einfamilienhauses in der Elbbachstraße in 56459 Guckheim mit Eiern. Dabei kam es zur Sachbeschädigung der Hausfassade. Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß von der Tatörtlichkeit in eine unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Westerburg unter der Telefonnummer 02663/98050 zu melden.

