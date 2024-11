Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Obernhofer Straße 15 Nassau, Aufbruch von Firmenfahrzeug

Nassau (ots)

Am 13.11.2024 im Zeitraum zwischen 07:30 und 13:00 Uhr stand vor einem Anwesen in der Obernhofer Straße 15 in Nassau ein Firmenfahrzeug geparkt. Durch bislang unbekannte Täter wurde das Fahrzeug aufgebrochen und hochwertige Elektrowerkzeuge entwendet.

Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Ems in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell