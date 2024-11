Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Marihuana

Montabaur (ots)

Am 11.11.2024 um 22:15 Uhr wurde ein 25-jähriger PKW-Fahrer Im Reimersheck in Mogendorf einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da bei dem Fahrer Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum vorhanden waren, wurde ihm ein Drogentest angeboten. Dieser bestätigte den Verdacht und wies den Konsum von Marihuana nach. Dem Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Puderbach wurde die Weiterfahrt untersagt und zu Beweiszwecken eine Blutprobe entnommen. Um 22:25 Uhr wurde bei einer weiteren Verkehrskontrolle in der Margeritenstraße in Montabaur ein E-Scooter-Fahrer überprüft. Auch dieser 27-jährige Fahrzeugführer stand unter dem Einfluss von Marihuana und ein Vortest bestätigte den Verdacht. Dem Betroffenen wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Da der aus der Verbandsgemeinde Wirges stammende Mann schon mehrfach ein Fahrzeug unter der Wirkung von berauschenden Mitteln führte, droht ihm nun ein hohes Bußgeld.

