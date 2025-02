Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Unfallflucht in Lechhausen

Augsburg (ots)

Lechhausen - Ende der vergangenen Woche ereignete sich ein Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete. Die Ermittlungen der Polizei waren erfolgreich. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (30./31.01.2025) touchierte ein zunächst unbekanntes Fahrzeug einen Mercedes. Dieser stand geparkt in der Schillstraße. Der Verursacher flüchtete. Am Mercedes entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Polizei ermittelte kurz darauf das beteiligte Unfallfahrzeug und den 44-jährigen Besitzer. Die Beamten suchten ihn persönlich auf und sicherten die Unfallspuren an dessen Fahrzeug. Sollte sich der Anfangsverdacht bestätigen, muss der 44-Jährige mit einer Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen.

