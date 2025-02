Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nach Körperverletzung: Polizei nimmt Mann fest

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Freitag (31.01.2025) griff ein Mann unvermittelt einen Passanten an. Polizeibeamte nahmen ihn fest. Gegen 19.40 Uhr war 46-Jähriger in der Augsburger Straße zu Fuß unterwegs. Auf Höhe der Luitpoldbrücke schlug ihm ein zunächst unbekannter Mann offenbar unvermittelt ins Gesicht. Der Mann flüchtete anschließend und die Polizei wurde alarmiert. Eine Polizeistreife kontrollierte bereits nach kurzer Zeit einen 42-Jährigen im nahen Umfeld. Dieser machte durch laute Parolen und sein aggressives Verhalten praktisch selber auf sich aufmerksam. Auch gegenüber den Beamten verhielt sich der Mann unkooperativ und wollte seine Personalien nicht nennen. Er wurde vorläufig festgenommen. Der 46-Jährige wurde leicht verletzt. Gegen den Mann wird nun u.a. wegen Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell