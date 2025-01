Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kontrollen der VPI Donauwörth mit der PI Dillingen und der VPI Augsburg

Augsburg (ots)

B 16 / Birkenried -- Am gestrigen Donnerstag (30.01.2025), in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr, kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Donauwörth, der Polizeiinspektion Dillingen und der Verkehrspolizei Augsburg den Verkehr auf der B 16 am Parkplatz Birkenried.

Im Rahmen der Kontrollstelle stellten die Beamten mehrere Verkehrsverstöße fest. Unter anderem durfte ein Lkw-Fahrer seine Fahrt erst fortsetzen, nachdem er seine Bremsenanlage repariert hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

Zudem kontrollierten die Beamten die Geschwindigkeit. Die Beamten stellten rund 40 Verstöße fest. Den traurigen Höchstwert von 159 km/h, bei erlaubten 100 km/h, stellten die Beamten bei einem Autofahrer fest. Diesen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von knapp 1.000 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten, da zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit seit Jahren zu den Hauptunfallursachen bei schweren und tödlichen

