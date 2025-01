POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Beleidigung

Augsburg (ots) - Dillingen - Am heutigen Donnerstag (30.01.2025) brachen bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in Dillingen auf. In der Zeit von 03.00 Uhr bis 03.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Täter gewaltsam Zutritt in ein Gebäude in der Demleitnerstraße. Dort brachen sie einen Bankautomaten auf und erbeuteten Bargeld im hohen fünfstelligen Bereich. Am Gebäude und am Geldautomaten entstand ein ...

mehr