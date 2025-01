Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Geldautomat angegangen

Augsburg (ots)

Dillingen - Am heutigen Donnerstag (30.01.2025) brachen bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten in Dillingen auf.

In der Zeit von 03.00 Uhr bis 03.30 Uhr verschafften sich ein oder mehrere Täter gewaltsam Zutritt in ein Gebäude in der Demleitnerstraße. Dort brachen sie einen Bankautomaten auf und erbeuteten Bargeld im hohen fünfstelligen Bereich. Am Gebäude und am Geldautomaten entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im betreffenden Bereich bemerkt haben, möchten sich bitte unter Telefonnummer 09071 / 56-0 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell