Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zoll deckt Goldschmuggel auf

Frau versteckt Armreifen im Wert von 2.500 Euro unter ihrer Bluse

Erfurt / Reitzenhain (ots)

Zwei Armreifen aus Gold im Wert von rund 2.500 Euro stellte der Zoll am 31. Oktober 2024 bei der Fahrzeugkontrolle eines Ehepaares in Reitzenhain fest. Noch vor Ort erhob der Zoll die fälligen Einfuhrabgaben in Höhe von rund 550 Euro und leitete ein Strafverfahren ein.

Während der Kontrolle am Grenzübergang Reitzenhain gab das Ehepaar aus Recklinghausen an, mit dem PKW von der Türkei kommend auf dem Heimweg zu sein. Die Frage, ob sie anmeldepflichtige Waren in der Türkei gekauft haben, verneinten beide.

Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Zöllner zwei in Stoff eingewickelte neuwertige Gold-Armreifen, die die 55-jährige Frau an ihrem Unterarm trug und mit dem langen Ärmel ihrer Bluse zu verdecken versuchte. Nach den Angaben auf den beiden Schmuckstücken hatten diese einen Gesamtwert von rund 2.500 Euro. Die fälligen Einfuhrabgaben in Höhe von rund 550 Euro musste die Frau noch vor Ort bezahlen, um den Schmuck behalten zu dürfen.

Im Reisegepäck des Ehepaares fanden die Zöllner noch einen weiteren, in einen Schal eingewickelten goldfarbenen Armreifen. Dieser Armreif wurde sichergestellt. Der Zoll prüft nun, ob dieses Schmuckstück ebenfalls aus Gold besteht und wie hoch sein Warenwert ist. Die Einfuhrabgaben werden dann im Anschluss nacherhoben.

Wegen der nicht angemeldeten Waren leiteten die Zöllner gegen die 55-Jährige ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein.

Original-Content von: Hauptzollamt Erfurt, übermittelt durch news aktuell