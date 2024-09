Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Tag des Selbstschutzes auf dem Römerberg

Frankfurt am Main (ots)

Im Rahmen ihres 150-jährigen Jubiläums lädt die Berufsfeuerwehr Frankfurt am Main alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zum "Tag des Selbstschutzes" ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, den 28. September 2024, von 10 bis 18 Uhr auf dem Römerberg und rund um die Paulskirche statt. An diesem besonderen Tag haben die Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, sich umfassend über die vielfältige Arbeit der Feuerwehr und über die wichtigen Themen Notfallvorsorge, Bevölkerungsschutz und Prävention an verschiedenen Themenständen zu informieren und bei Aktionen mitzumachen.

"Mit dem Tag des Selbstschutzes möchten wir nicht nur unser Jubiläum feiern, sondern auch das Bewusstsein der Frankfurterinnen und Frankfurter für die eigene Sicherheit und den Bevölkerungsschutz stärken. Gerade in einer Stadt wie Frankfurt ist es unerlässlich, dass alle gut auf mögliche Krisensituationen vorbereitet sind.", betont Markus Röck, stellvertretender Amtsleiter der Feuerwehr Frankfurt.

Neben den Informationsständen zu Themen wie Naturkatastrophen, Notfallbevorratung, Brandschutzaufklärung, Leitstelle und Notruf wird es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm geben. Die Besucherinnen und Besucher erwartet Musik von den Clan Pipers, sowie verschiedene kulinarische Angebote. Außerdem werden unsere Höhenretter mit dabei sein und mit kleinen Showeinlagen überraschen.

Ein weiteres Highlight wird die historische Eimerkette sein, die vom Justiziabrunnen bis zum Dom reicht. Diese Mitmachaktion symbolisiert die lange Geschichte des Brandschutzes in Frankfurt und erinnert an eine Zeit, in der es noch keine modernen Löschfahrzeuge gab. Daher sind alle Frankfurterinnen und Frankfurter dazu aufgerufen um 14.30 Uhr zusammen zu kommen, sich einen Eimer zu schnappen und gemeinsam mitanzupacken!

Darüber hinaus gibt es eine spannende Fahrzeugausstellung sowie zahlreiche Attraktionen für Groß und Klein. Die Mini- und Jugendfeuerwehr wird ebenfalls vor Ort sein, genauso die Modellbaugruppe, die mit kleinen nachgebauten Feuerwehrfahrzeugen kleine Brände löschen wird.

Oberbürgermeister Mike Josef unterstreicht die Bedeutung der Veranstaltung: "Die Feuerwehr ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Stadt. Ihr 150-jähriges Bestehen ist ein Grund zu feiern und auch eine Gelegenheit, den Dialog mit der Bevölkerung zu stärken. Der Tag des Selbstschutzes bietet den Bürgerinnen und Bürgern eine hervorragende Möglichkeit, sich über wichtige Themen wie Krisenvorsorge und Brandschutz zu informieren und gleichzeitig die beeindruckende Arbeit unserer Feuerwehr noch besser kennenzulernen."

Die Feuerwehr Frankfurt am Main freut sich auf zahlreiche Gäste und einen gelungenen Tag des Selbstschutzes, der ganz im Zeichen des Jubiläums steht. Seien Sie dabei und erleben Sie einen Tag voller Information, Aktion und Gemeinschaft auf dem Römerberg!

