Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Dachstuhlbrand im Frankfurter Westend

Frankfurt am Main (ots)

Die Anrufe gegen 18:00 Uhr in der Leitstelle beinhalteten häufig die Worte "Explosion" und "brennende Person", weshalb die Mitarbeiter gleich ein entsprechend großes Aufgebot an Feuerwehr und Rettungsdienstkräften in den Grüneburgweg schickte. Die Situation beim Eintreffen, ein Feuer im Dachstuhl eines 4-geschossigen Wohnhauses brannte lichterloh und breitete sich weiter aus. Ein Mensch hatte sich auf dem Dach in Sicherheit bringen wollen und war vom Feuer bedroht. Eine weitere Person hatte kurz nach einem lauten Knall mit teilweise brennenden Kleidern das Haus über die Treppe verlassen. Die Person auf der Straße wurde sofort von den Sanitätern und dem Notarzt übernommen, die Person auf dem Dach konnte mit Hilfe der ersten Einsatzkräfte an anderer Stelle wieder zurück ins Gebäude und wurde dann ebenfalls von den Sanitätern und Notarzt versorgt. Zeitgleich wurden die Löschmaßnahmen eingeleitet und aufgrund der baulich geforderten, sogenannten Brandabschnitte, konnte sich das Feuer im Dach nicht weiter über die gesamte Länge des Gebäudes ausbreiten. Das Gebäude selbst besteht aus fünf mehrgeschossigen Abschnitten von denen derjenige, in dem die Explosion in der Dachwohnung stattfand und der direkt angrenzende Abschnitt zur Zeit nicht mehr bewohnbar sind. Bis dann die Schadenexperten die nicht in Mitleidenschaft gezogenen Wohnungen wieder freigeben. Alle betroffenen Bewohner waren evakuiert worden und werden nun anderweitig untergebracht. Feuerwehr und Rettungsdienst waren zeitweilig mit ca. 100 Einsatzkräften und etwa 40 Fahrzeugen vor Ort. Ursachenerkenntnisse gibt es zur Zeit keine und zur Schadenhöhe können keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell