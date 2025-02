POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt Fahrer nach Unfallflucht

Augsburg (ots) - Pfersee - Am Freitag (31.01.2025) griff ein Mann unvermittelt einen Passanten an. Polizeibeamte nahmen ihn fest. Gegen 19.40 Uhr war 46-Jähriger in der Augsburger Straße zu Fuß unterwegs. Auf Höhe der Luitpoldbrücke schlug ihm ein zunächst unbekannter Mann offenbar unvermittelt ins Gesicht. Der Mann flüchtete anschließend und die Polizei wurde ...

