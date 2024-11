Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart

BPOLI-Flugh. STR: 31-Jähriger greift Triebfahrzeugführer tätlich an

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots)

In den frühen Morgenstunden ist es am Montag (20.11.2024) zu einem tätlichen Angriff auf einen Triebfahrzeugführer gekommen. Bisherigen Informationen zufolge ereignete sich der Vorfall in der S-Bahn (S2) gegen 01:06 Uhr am Endhaltepunkt, S-Bahnhof Filderstadt-Bernhausen. Hier soll der 31-jährige italienische Staatsangehörige den 38-jährigen deutschen Triebfahrzeugführer mittels eines Faustschlags gegen die Wange angegriffen und aus bisher ungeklärten Gründen beleidigt haben. Dem Geschädigten ist es gelungen sich in einem Abteil in Sicherheit zu bringen. Daraufhin soll der 31-Jährige mit der Faust gegen ein Fenster geschlagen haben, sodass die Scheibe beschädigt wurde. Nach erfolgter Festnahme wurde ein Atemalkoholtest beim Tatverdächtigen durchgeführt, welcher einen Wert von 1,11 Promille ergab. Der Beschuldigte wurde daher in Gewahrsam genommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung sowie Sachbeschädigung wurde seitens der Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart eingeleitet.

