POL-MG: Brauner Mitsubishi gestohlen

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag, 17. Oktober, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Marie-Juchacz-Straße eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Schmuck und technische Geräte. Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter zwischen 17 Uhr und 20 Uhr dem Gebäude. Anschließend verschafften sie sich Zugang zum Garten und öffneten Gewaltsam die Terassentür einer Wohnung ...

mehr