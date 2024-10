Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbruch in Odenkirchen-Mitte

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag, 17. Oktober, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Marie-Juchacz-Straße eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Schmuck und technische Geräte.

Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter zwischen 17 Uhr und 20 Uhr dem Gebäude. Anschließend verschafften sie sich Zugang zum Garten und öffneten Gewaltsam die Terassentür einer Wohnung im Erdgeschoss. Danach durchsuchten sie die Innenräume nach Wertgegenständen. Dabei nahmen sie unter anderem Schmuck (Ringe), zwei Uhren, einen Laptop und ein Handy mit.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang eine Wertgegenstandsliste zu führen. Sie kann Ihnen dabei helfen, Ihre gesamten Wertgegenstände vollständig zu katalogisieren. Auf der Liste sollten alle Wertgegenstände notiert werden - so haben Sie alles im Blick und kommen nach einem Diebstahl schneller an Ihr Hab und Gut. Gerade im Ernstfall erweist sich eine gute Kennzeichnung von Wertgegenständen als besonders wichtig - für die Polizei und insbesondere die Schadensregulierung mit Ihrer Hausratversicherung. Ergänzend empfiehlt es sich, die Wertgegenstände zu fotografieren.

Unter folgendem Link können Sie ein kostenlos eine Vorlage für eine Wertgegenstandsliste downloaden: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/107-wertgegenstandsliste/

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell