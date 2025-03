Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Probefahrt Auto nicht zurückgebracht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte Täter haben am Freitag (21.03.2025) ein hochwertiges Fahrzeug nach einer Probefahrt nicht zurückgebracht. Ein Pärchen suchte gegen 10.30 Uhr ein Autohaus an der Heilbronner Straße auf und bat um eine Probefahrt mit einem grauen Mercedes-Benz Typ G63 AMG. Als die ursprünglich vereinbarte Nutzungszeit abgelaufen war, meldete sich die Frau telefonisch bei einem Mitarbeiter des Autohauses und bat darum, das Fahrzeug erst gegen 14.00 Uhr zurückbringen zu dürfen. Als diese Rückgabezeit nicht eingehalten wurde und das Paar auch telefonisch nicht mehr zu erreichen war, verständigten die Angestellten des Autohauses die Polizei. Am Fahrzeug, das einen Wert von zirka 200.000 Euro hat, war für die Probefahrt ein rotes Händlerkennzeichen S-060820 angebracht. Der Mann wird als zirka 50 Jahre alt und 180 Zentimeter groß beschrieben. Er soll eine Halbglatze haben und eine Rolex-Armbanduhr getragen haben. Zur Legitimation für die Probefahrt zeige er einen rumänischen Führerschein im Autohaus vor. Seine Begleiterin wird als zirka zwanzigjährig und von dicker Statur beschrieben. Die beiden Personen unterhielten sich in rumänischer Sprache. Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

