Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Toter nach Wohnungsbrand

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Freitagnachmittag (21.03.2025) in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Rostocker Straße ein Feuer ausgebrochen. Zeugen meldeten gegen 15.00 Uhr eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer. Aus der Brandwohnung konnten Rettungskräfte einen Bewohner nur noch tot bergen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

