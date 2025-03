Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto von der Fahrbahn abgekommen

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Lediglich Sachschaden ist am Freitagvormittag (21.03.2025) entstanden, als ein Autofahrer an der Kirchheimer Straße von der Fahrbahn abgekommen ist. Ein 91Jahre alter Fahrer eines VW fuhr gegen 10.50 Uhr in der Kirchheimer Straße Richtung Sillenbuch. Auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Silberwald kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, stieß erst mit einem Laternenmast und dann mit einem geparkten BMW zusammen. In einem Vorgarten kam der VW zum Stehen. Der 91 Jahre alte Mann blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

