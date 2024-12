POL-HAM: Gemeinsam für die Menschen in Hamm: Kooperationsvertrag zwischen Polizei Hamm und Notfallseelsorge Hamm unterzeichnet

Hamm (ots) - Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach Einbrechern. In der Zeit zwischen dem 23.06.2024, 10:30 Uhr und dem 24.06.2024, 05:30 Uhr hebelten die bislang unbekannten Tatverdächtigen die Eingangstür einer Bäckereifiliale am Alten Uentroper Weg auf. In der Bäckerei brachen sie mit einem mitgebrachten Brecheisen und brachialer Gewalt einen Tresor auf. Anschließend flüchteten die ...

