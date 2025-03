POL-S: Güterverkehr kontrolliert - teils erhebliche Mängel festgestellt

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Polizeibeamte haben am Donnerstag (20.03.2025) einen 15 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Wald an der Musberger Straße einen Brand verursacht zu haben. Eine Zeugin bemerkte gegen 11.50 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Musberger Straße und verständigte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte im Wald eine Fläche mit einem geschätzten Durchmesser von rund 50 Metern. ...

