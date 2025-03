POL-S: Waldbrand

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Ein 12 Jahre alter Junge ist am Donnerstagmorgen (20.03.2025) an der Stadtbahnhaltestelle Hohensteinstraße von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge lief gegen 07.40 Uhr auf dem Bahnsteig an der Stadtbahnhaltestelle. Als er die am Übergang die Schienen überquerte, erfasste ihn eine Stadtbahn der Linie U15, die in Richtung Friedrichswahl fuhr und gerade losgefahren ...

mehr