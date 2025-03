Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Ausparken zusammengestoßen

Stuttgart-Nord (ots)

Eine 45 Jahre alte Autofahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag (20.03.2025) in der Stresemannstraße leichte Verletzungen zugezogen. Eine 47-jährige Fahrerin eines BMW parkte in der Stresemannstraße auf Höhe der Oskar-Schlemmer-Straße am rechten Fahrbahnrand. Als sie gegen 07.45 Uhr ausparkte und mutmaßlich verbotswidrig wenden wollte, stieß sie mit dem Toyota einer 45-Jährigen zusammen, welche ebenfalls Richtung Straße Am Kochenhof unterwegs war. Es entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

