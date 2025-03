Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Streifenwagen ausgebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am frühen Donnerstagmorgen (20.03.2025) in der Balinger Straße ein Streifenwagen ausgebrannt. Polizeibeamte, die sich im Polizeirevier 4 Balinger Straße befanden, entdeckten die Flammen gegen 03.25 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Streifenwagen vorsätzlich in Brand gesteckt wurde, fahndeten die Beamten nach möglichen Tatverdächtigen. Auch ein Polizeihubschrauber war zur Fahndung, die ohne Ergebnis verlief, eingesetzt. Der Schaden an dem völlig ausgebrannten Mercedes Vito beträgt nach ersten Schätzungen rund 20.000 Euro. Da eine politische Motivation im Falle einer Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

