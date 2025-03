Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich Rotlicht missachtet - Drei Leichtverletzte

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Schaden von rund 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Mittwoch (19.03.2025) im Bereich der Ludwigsburger Straße ereignet hat. Ein 42 Jahre alter Fahrer eines Mercedes war gegen 11.00 Uhr in der Ludwigsburger Straße in Richtung Heilbronner Straße unterwegs. Auf Höhe der Frankenstraße missachtete er mutmaßlich das Rotlicht und stieß mit einem Ford eines 36-Jährigen zusammen, welcher aus der Frankenstraße nach links in die Ludwigsburger Straße abbiegen wollte. Der 42-jährige Mercedes-Fahrer und der 36-jährige Ford-Fahrer sowie der 44 Jahre alte Beifahrer im Ford verletzten sich beim Zusammenstoß leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell