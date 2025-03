Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Falsch abgebogen - Mercedes stößt mit Stadtbahn zusammen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Beim Zusammenstoß eines Mercedes Vito mit einer Stadtbahn sind am Mittwochvormittag (19.03.2025) in der Neckartalstraße zwei Kinder im Alter von sechs und sieben Jahren leicht verletzt worden. Ein 28 Jahre alter Mercedes-Fahrer war mit seinem Vito gegen 10.45 Uhr in der Neckartalstraße Richtung Münster unterwegs. An der Einmündung der Haldenstraße bog er nach links über die Gleise ab und stieß mit einer Stadtbahn der Linie U 14 zusammen, die in die gleiche Richtung fuhr. In der Stadtbahn stürzten die beiden Kinder. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um den Sechsjährigen und das sieben Jahre alte Mädchen. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

