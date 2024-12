POL-EL: Spelle - Schwerer Verkehrsunfall auf der B70 bei Spelle - Zwei Personen schwer, eine lebensgefährlich verletzt

Meppen (ots) - Zwischen Freitag 21.00 Uhr und Samstag 10.30 Uhr wurde ein an der Straße "Esterfelder Stiege" in Fahrtrichtung Waldbühne abgestellter VW Golf beim Vorbeifahren eines bislang unbekannten Verkehrsteilnehmers beschädigt. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden. ...

