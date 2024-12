Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - 46-Jähriger von merhren Personen überfallen - Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 22.00 Uhr zu einem Raubdelikt in Bad Bentheim. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 46-jähriger Mann im Bereich des Schloßparks oder der Bahnhofstraße von vier unbekannten Tätern angesprochen und zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Als er dies verweigerte, verletzte einer der Täter ihn mit einem spitzen Gegenstand. Die Täter flüchteten anschließend in unterschiedliche Richtungen und nahmen die Geldbörse des Opfers mit.

Das verletzte Opfer begab sich eigenständig zu einem nahegelegenen Hotel, wo es von Hotelmitarbeitern entdeckt und umgehend der Rettungsdienst verständigt wurde. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb bislang ohne Erfolg. Alle vier Personen sollen schwarz gekleidet gewesen sein, einer der Täter soll klein und Brillenträger gewesen sein.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/776600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell