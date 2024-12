POL-EL: Haselünne - Unbekannte verschafften sich Zutritt zu Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Am frühen Samstagmorgen kurz nach 4.00 Uhr kam es auf der Haselünner Straße in Lingen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Fußgänger von einem Pkw erfasst wurde. Eine 66-jährige Fahrerin eines Taxis fuhr die Haselünner Straße in Richtung Bawinkel. Kurz darauf kollidierte sie mit dem 19-jährigen Fußgänger, der plötzlich ...

mehr