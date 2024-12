POL-EL: Lingen - 19-Jähriger nach schwerem Verkehrsunfall im Krankenhaus verstorben

Nordhorn (ots) - Zwischen dem 4. Dezember 14.00 Uhr und 6. Dezember 15.28 Uhr wurde ein am Seitenrand der Pestalozzistraße in Höhe der Hausnummer 47a abgestellter weißer Hyundai i30 durch einen bislang unbekannten vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher ...

