Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Mit Gegenverkehr kollidiert

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein 63-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag in Wittmund mit dem Gegenverkehr kollidiert. Gegen 13 Uhr fuhr der 63-Jährige mit einem VW auf der Auricher Straße in Fahrtrichtung Wittmund und geriet in Höhe Willen auf die Gegenfahrbahn. Er stieß mit einer 43-jährigen BMW-Fahrerin zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der 63-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell