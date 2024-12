Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Im Graben gelandet/Norden - Nach Unfall geflüchtet/Norden - Gegen Ampelmast geprallt/Hage - Zeugen nach Parkplatzunfall gesucht/Ihlow - Auto überschlug sich/Wiesmoor - Unfallbeteiligte gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Hinte - Im Graben gelandet

Am Dienstag ereignete sich ein Unfall in Hinte. Ein 44-jähriger LKW-Fahrer war auf der Auricher Straße in Richtung Aurich unterwegs. Gegen 14.55 Uhr geriet der LKW in die Berme und landete anschließend im Graben. Sowohl der Fahrzeugführer als auch seine 23-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Norden - Nach Unfall geflüchtet

Ein Unfallverursacher entfernte sich in Norden unerlaubt. Ein unbekannter Autofahrer stieß in der Straße Am Alten Siel gegen einen grauen VW. Dabei wurde die Front des VW beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unbekannte. Der Unfall ereignete sich zwischen Dienstag, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 9.20 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Norden - Gegen Ampelmast geprallt

Am Mittwoch verlor eine Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug in Norden. Gegen 14.10 Uhr war eine 87 Jahre alte VW-Fahrerin auf der Straße Brummelkamp unterwegs. Aufgrund eines medizinischen Notfalls prallte sie gegen einen Ampelmast, als sie die Kreuzung in Richtung Im Spiet überquerte. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Auto wurde abgeschleppt.

Hage - Zeugen nach Parkplatzunfall gesucht

Am Mittwoch hat es in Hage eine Unfallflucht gegeben. Eine derzeit unbekannte Radfahrerin fuhr gegen 16.40 Uhr über den Parkplatz eines Discounters in der Hauptstraße. Dabei stieß sie gegen einen geparkten schwarzen Nissan und beschädigte diesen an der vorderen Stoßstange. Die Frau entfernte sich nach dem Zusammenstoß, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Es soll sich um eine ältere Radfahrerin mit einer lilafarbenen Jacke gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt unter 04931 9210 die Polizei Norden entgegen.

Ihlow - Auto überschlug sich

Am Mittwochnachmittag überschlug sich in Ihlow ein Auto. Ein 43 Jahre alter Renault-Fahrer fuhr gegen 16.45 Uhr auf der Oldersumer Straße in Richtung Ihlowerfehn. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Fahrer nach einer Linkskurve zunächst nach rechts, dann nach links von der Fahrbahn ab. Er überschlug sich und kam in einem Graben zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Wiesmoor - Unfallbeteiligte gesucht

In Wiesmoor stießen am Mittwoch ein Auto und ein E-Scooter zusammen. Eine derzeit unbekannte Mercedes-Fahrerin fuhr gegen 17.15 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Friedeburg. Als sie in den Kornblumenweg abbog, stieß sie mit einer jugendlichen E-Bike-Fahrerin zusammen, welche auf dem Radweg in Richtung Friedeburg fuhr. Die Frau hielt an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden der Jugendlichen. In dem Glauben, dass niemand verletzt wurde, fuhr sie weiter. Wenig später verspürte die Jugendliche Schmerzen. Die Autofahrerin wird auf ungefähr 75 Jahre geschätzt. Wer Hinweise auf sie geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 zu melden.

