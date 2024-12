Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Krummhörn/Pewsum - Ladendieb festgenommen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ein Ladendieb ist am Montag in Pewsum festgenommen worden. Gegen 12.30 Uhr hielt sich der Mann in einer Drogerie an der Handelsstraße auf und entwendete aus dem Geschäft mehrere Artikel. Eine Mitarbeiterin bemerkte den Diebstahl und alarmierte umgehend die Polizei. Im Nahbereich konnten die Beamten in einem Fahrzeug den Tatverdächtigen in Begleitung eines weiteren Mannes antreffen. Auch mutmaßliches Diebesgut konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Vermutlich stammt es auch aus noch weiteren Taten. Die beiden 37 und 47 Jahre alten Männer wurden von der Polizei vorläufig festgenommen.

Der 37-jährige Beschuldigte wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich noch am Dienstag im beschleunigten Verfahren dem Haftrichter in Aurich vorgeführt. Der Mann wurde wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung mit entsprechenden Auflagen verurteilt.

Der 47-Jährige wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

