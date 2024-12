Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Auseinandersetzung in der Fußgängerzone

Wiesmoor - Feuer löste Einsatz aus

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Auf Norderney kam es am Montag in der Poststraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach ersten Erkenntnissen gerieten ein 40-Jähriger und ein 35-Jähriger zunächst in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf soll der Ältere dem Jüngeren ins Gesicht geschlagen haben. Das mutmaßliche Opfer wurde leicht verletzt. Die Polizei nahm den Sachverhalt vor Ort auf und fertigte eine Strafanzeige.

Brandgeschehen

Polizei und Feuerwehr sind am Montagabend zu einem Einsatz in den Schafweg in Wiesmoor ausgerückt. Gegen 21.30 Uhr war in einer Einrichtung für Kinder und Jugendliche ein Feuer gemeldet worden. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Feuer in einem Badezimmer bereits eigenständig gelöscht werden konnte. Eine Betreuerin hatte dabei Rauchgas eingeatmet und wurde vor Ort vom Rettungsdienst betreut. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Es entstand geringer Sachschaden.

