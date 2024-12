Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Ihlow - Autofahrer geriet mehrfach in den Gegenverkehr

Verkehrsgeschehen

Bei einem Unfall in Aurich ist am Montag ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 9.25 Uhr eine 47-jährige Mitsubishi-Fahrerin auf der Oldersumer Straße in Richtung Haxtum. Im Kreisverkehr, an der Einmündung zur Johannes-Diekhoff-Straße, erfasste sie einen 22-jährigen Pedelec-Fahrer, der dort den Fuß- und Radweg überquerte. Es kam zum Unfall. Der Pedelec-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Ihlow/Riepe - Autofahrer geriet mehrfach in den Gegenverkehr: Polizei sucht Zeugen

Ein 72-jähriger Autofahrer hat am Sonntag in Ihlow mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der Mann fuhr gegen 17.15 Uhr mit einem grauen BMW auf der Friesenstraße von Ochtelbur kommend in Richtung Aurich und geriet wiederholt in den Gegenverkehr. Auf die Anhaltesignale einer Streifenwagenbesatzung reagierte der Mann nicht. Erst in Rahe konnte er von den Beamten gestoppt werden. Gegen den 72-Jährigen wird nun ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, denen der graue BMW auf der Strecke entgegenkam, sich unter 04941 606215 zu melden.

In einem Kreisverkehr in Upgant-Schott kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 17 Uhr ein Autofahrer mit Anhänger aus Richtung Rechtsupweg kommend in den Kreisverkehr der Kirchstraße und verlor zwei Anhängerschlösser. Ein nachfolgender Audi-Fahrer fuhr über die verlorene Ladung, wodurch ein Vorderreifen beschädigt wurde. Der Fahrer des Pkw-Gespanns setzte seine Fahrtrichtung B72 fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Es soll sich um einen Tandemanhänger mit Norder Städtekennung (Kennzeichenfragment: NOR-ZZ...) gehandelt haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04931 9210.

Ein Jugendlicher auf einem Kleinkraftrad ist am Montagmorgen bei einem Unfall in Großheide verletzt worden. Eine 30-jährige Ford-Fahrerin fuhr gegen 7.50 Uhr auf der Großheider Straße in Richtung Ortskern Großheide und wollte nach links in den Linienweg abbiegen. Dabei übersah sie jedoch den entgegenkommenden Jugendlichen auf einem motorisierten Zweirad und stieß mit ihm zusammen. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

