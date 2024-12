Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Trunkenheit im Verkehr

Widerstand geleistet

Fahrrad im Graben gefunden

Sachbeschädigung am PKW

Fahren ohne Pflichtversicherung

Trunkenheit im Verkehr

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Aurich - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntagmorgen, gegen 06:10 Uhr, kam der Funkstreifenwagenbesetzung ein 25-jähriger Mann mit seinem PKW ohne Licht auf der Burgstraße in Aurich entgegen. Daraufhin entschlossen sich die eingesetzten Beamten zu einer Verkehrskontrolle. Bei dieser konnte festgestellt werden, dass der Mann alkoholisiert war. Eine Überprüfung des Atemalkoholes ergab einen Wert von 1,11 Promille. Im weiteren Verlauf ist eine Blutprobe entnommen und dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt worden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ist eingeleitet worden.

Aurich - Betrunken gefahren, Widerstand geleistet, Haftbefehl vollstreckt

Ein 18-jähriger Mann befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der Straße Fischteichweg in Aurich. Aufgrund starker Schlangenlinien sollte der Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Mann reagierte nicht auf die Ansprache der Polizei und setzte seine Fahrt fort. Kurz darauf stürzte dieser mit seinem Fahrrad. Ein Atemalkoholtest war aufgrund seiner starken Alkoholisierung nicht möglich, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt werden sollte. Im Zuge der Ingewahrsamnahme und Verbringung zum Krankenhaus leistete der Mann aktiven Widerstand, spuckte und trat nach den eingesetzten Beamten. Verletzungen hatte keiner davongetragen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag, weshalb er in die nächstgelegene JVA verbracht wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Wiesmoor - Fahrrad im Graben aufgefunden

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein Fahrrad im Kanal in Höhe des Marktplatzes Wiesmoor aufgefunden wurde. Um auszuschließen, dass eine Person mit dem Fahrrad in den anliegenden Kanal gestürzt sein könnte, wurden zusammen mit Feuerwehr und DLRG intensive Suchaktionen durchgeführt. Nach Abschluss der Suchaktionen wurde eine Gefährdungssituation ausgeschlossen. Das Fahrrad wurde vom Bauhof als Fundsache sichergestellt.

Altkreis Norden

Hage - Sachbeschädigung an PKW

Bereits am Donnerstag den 28.11.2024, in der Zeit von 21:55 Uhr bis 22:05 Uhr, kam es in Hage in der Straße An der Fnuggenburg zu einer Sachbeschädigung an einem PKW Chevrolet Captiva. Bei dem Fahrzeug, welches auf einem Privatgrundstück abgeparkt war, wurde die Windschutzscheibe beschädigt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Norden unter 04931 - 9210 zu melden.

Upgant-Schott - Fahren ohne Pflichtversicherung

Am 29.11.2024, gegen 19:00 Uhr, wurde in Upgant-Schott der 62-jährige Führer eines Kleinkraftrades angehalten. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug noch ein blaues Versicherungskennzeichen angebracht war und somit die Versicherung für das Kleinkraftrad erloschen war. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Marienhafe - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 30.11.2024, gegen 21:30 Uhr, wurde Am Markt in Marienhafe der Führer eines E-Scooters angehalten. Der 16-jährige Fahrzeugführer stand leicht unter Alkoholeinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,46 g Promille. Es wird hier nochmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein E-Scooter ein Kraftfahrzeug ist und für Fahrzeugführer, welche das 21. Lebensjahr noch nicht erreicht haben die 0,00 Promille-Grenze gilt. Den Fahrer erwartet in diesem Fall eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein damit verbundenes Bußgeld in Höhe von 250,- Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell