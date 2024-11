Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Aurich/Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto zerkratzt

Unbekannte haben in Aurich-Sandhorst ein Auto zerkratzt. Beschädigt wurde die komplette Fahrerseite eines schwarzen Hyundai i20. Der Wagen stand zur Tatzeit, zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 18 Uhr, an der Esenser Straße auf einem Stellplatz in Höhe der Hausnummer 166. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Auto zerkratzt

In der Julianenburger Straße in Aurich kam es zu einer Sachbeschädigung. Zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch 18 Uhr, zerkratzten Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand einen schwarzen Audi A5 an der Beifahrerseite. Das Auto stand in einer Parkbucht auf Höhe der Hausnummer 25. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Betrunken mit E-Scooter gestürzt

Ein 35 Jahre alter Mann ist am Mittwoch in Südbrookmerland mit einem E-Scooter gestürzt. Gegen 17 Uhr fuhr der Mann im Bereich der Auricher Straße und stürzte während der Fahrt. Er verletzte sich leicht. Als die Beamten vor Ort den Unfall aufnahmen, stellten sie bei dem 35-Jährigen einen Atemalkoholwert von mehr als 1,8 Promille fest. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Aurich - Autofahrer übersieht Mann auf E-Scooter

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem E-Scooter-Fahrer kam es am Donnerstag in Aurich. Ein 53 Jahre alter Mazda-Fahrer fuhr um kurz vor 7 Uhr auf dem Fischteichweg in Fahrtrichtung Fockenbollwerkstraße und wollte nach rechts auf ein Grundstück abbiegen. Hierbei übersah er offenbar einen 26-jährigen E-Scooter-Fahrer, der auf dem Radweg in Richtung Kirchdorfer Straße fuhr, und stieß mit ihm zusammen. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt.

Aurich - Verkehrsinsel überfahren

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich in der Nacht zu Donnerstag auf der Wiesenser Straße in Aurich ereignet hat. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer überfuhr auf Höhe der Hausnummer 29 eine Verkehrsinsel und beschädigte zwei Verkehrsschilder. Ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Hage - Unfallflucht

Eine Unfallflucht hat sich am Dienstag in Hage ereignet. Auf einem Parkplatz in der Straße Am Edenhof touchierte ein bislang Unbekannter zwischen 7.20 Uhr und 15.10 Uhr einen weißen Hyundai Tucson. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit und kümmerte sich nicht um die Regulierung des Schadens. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

