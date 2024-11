Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Wittmund - Bei Auffahrunfall verletzt Am Montagmorgen kam es auf der Jeverstraße (B 210) in Wittmund zu einem Auffahrunfall. Gegen 7.10 Uhr übersah ein 45-jähriger VW-Fahrer, dass vor ihm eine Ford-Fahrerin verkehrsbedingt abbremste und fuhr auf. Die 55-jährige Ford-Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

