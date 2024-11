Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Zu einem schweren Auffahrunfall kam es am Mittwoch in Wiesmoor. Ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr gegen 9.30 Uhr auf der Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Uplengen und überholte ein anderes Fahrzeug. Als er wieder einscherte, fuhr er nach ersten Erkenntnissen ungebremst auf einen vorausfahrenden VW auf. In dem VW wurde der 34-jährige Beifahrer durch den Aufprall schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Oldenburger Straße war bis kurz nach 11 Uhr gesperrt.

Ein 71 Jahre alter Autofahrer ist am Montag in Marienhafe von der Brookmerlander Straße (B72) abgekommen. Der Mann war gegen 12 Uhr mit einem Citroen in Fahrtrichtung Georgsheil unterwegs und landete aus noch unbekannten Gründen auf Höhe des Siegelsumer Moorwegs in einem wasserführenden Graben. Der 71-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Citroen musste abgeschleppt werden. Eine Fahrspur war bis etwa 14.30 Uhr gesperrt.

Die Polizei sucht Zeugen eines mutmaßlichen Autorennens. Am Dienstag gegen 22.50 Uhr sollen drei Autofahrer auf der Auricher Straße im Bereich des Schöpfwerks unterwegs gewesen sein und auf längerer Strecke ein Straßenrennen ausgetragen haben. Bei den genutzten Fahrzeugen handelte es sich um einen grauen und einen schwarzen BMW und einen weißen Mercedes. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Angaben zu den Autofahrern oder ihrer Fahrweise machen können, sich unter 04941 606215 zu melden.

Auf einem Parkplatz im Hengstfordweg in Aurich-Middels hat sich am Sonntag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 16 Uhr und 18 Uhr touchierte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug eine silberne Mercedes A-Klasse an der Beifahrerseite. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher flüchtete unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter 04941 606215 entgegen.

Ein Lkw-Fahrer ist am Montagabend nach einem Verkehrsunfall in Aurich geflüchtet. Gegen 18.20 Uhr fuhr der Unbekannte mit einem Sattelschlepper mit Auflieger auf der Moordorfer Straße und musste offenbar einer Warnbarke ausweichen. Der Sattelschlepper geriet auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Außenspiegel eines entgegenkommenden Feuerwehrfahrzeugs der Samtgemeinde Holtriem. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

